Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 07:37

Путин признался, о чём мечтает

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли рассказал о своих мечтах. Общение состоялось в пятницу, когда лидер сообщества студентов «Росатома» Владимир Кузнецов поделился своими стремлениями быть полезным Родине и создать большую крепкую семью, а также рассказал о мечтах своих коллег.

В ответ на вопрос Кузнецова о личных мечтах главы государства, Путин поделился своими размышлениями.

«О том, чтобы у вас все получилось», — признался российский лидер.

Также во время встречи с работниками атомной отрасли в Сарове президент России Владимир Путин отшутился на слова благодарности, прозвучавшие в его адрес. Один из специалистов поблагодарил главу государства, заявив, что без его содействия коллектив, вероятно, не справился бы с поставленными задачами. В ответ Путин заметил: «Свято место пусто не бывает».

Путин оценил меры поддержки демографии в Нижегородской области
Путин оценил меры поддержки демографии в Нижегородской области
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar