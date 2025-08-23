Путин признался, о чём мечтает
Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли рассказал о своих мечтах. Общение состоялось в пятницу, когда лидер сообщества студентов «Росатома» Владимир Кузнецов поделился своими стремлениями быть полезным Родине и создать большую крепкую семью, а также рассказал о мечтах своих коллег.
В ответ на вопрос Кузнецова о личных мечтах главы государства, Путин поделился своими размышлениями.
«О том, чтобы у вас все получилось», — признался российский лидер.
Также во время встречи с работниками атомной отрасли в Сарове президент России Владимир Путин отшутился на слова благодарности, прозвучавшие в его адрес. Один из специалистов поблагодарил главу государства, заявив, что без его содействия коллектив, вероятно, не справился бы с поставленными задачами. В ответ Путин заметил: «Свято место пусто не бывает».