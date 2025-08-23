Путин признался, о чём мечтает

Глава государства Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли рассказал о своих мечтах. Общение состоялось в пятницу, когда лидер сообщества студентов «Росатома» Владимир Кузнецов поделился своими стремлениями быть полезным Родине и создать большую крепкую семью, а также рассказал о мечтах своих коллег.

В ответ на вопрос Кузнецова о личных мечтах главы государства, Путин поделился своими размышлениями.

«О том, чтобы у вас все получилось», — признался российский лидер.