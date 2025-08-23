Уничтожены спецназовцы ВСУ, причастные к покушению на генерала Абачева
РИАН: Под Сумами уничтожена группа ССО, атаковавшая генерала Абачева
Эседулла Абачев. Обложка © Telegram / mod_russia
В Сумской области была уничтожена группа спецназа 140-го центра Сил специальных операций Украины, причастная к покушению на генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
«Стало известно, что 17 августа в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО Украины», — заявил собеседник агентства.
По его информации, в группу входили командир Илья Билык (позывной Голландец), старший оператор БПЛА Станислав Яворский (позывной Борат), из Ивано-Франковской области оператор БПЛА Юрий Шевчук (позывной Джулиан) и боец с позывным Сириус.
Собеседник добавил, что данное подразделение могло быть причастно к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта в ночь с 16 на 17 августа.
18 августа глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что герой России Абачев получил серьёзное ранение в приграничном районе и был госпитализирован в один из лучших военно-медицинских центров страны, где находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Меликов отметил, что Абачев является гордостью Дагестана. Он посвятил 35 лет защите Родины после окончания Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища.