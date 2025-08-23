Уничтожены спецназовцы ВСУ, причастные к покушению на генерала Абачева

В Сумской области была уничтожена группа спецназа 140-го центра Сил специальных операций Украины, причастная к покушению на генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Стало известно, что 17 августа в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО Украины», — заявил собеседник агентства.

По его информации, в группу входили командир Илья Билык (позывной Голландец), старший оператор БПЛА Станислав Яворский (позывной Борат), из Ивано-Франковской области оператор БПЛА Юрий Шевчук (позывной Джулиан) и боец с позывным Сириус.

Собеседник добавил, что данное подразделение могло быть причастно к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта в ночь с 16 на 17 августа.