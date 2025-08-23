В РЭО посоветовали дачникам самостоятельно компостировать органические отходы

По данным Российского экологического оператора (РЭО), каждый девятый мусоросортировочный комплекс в стране (12%) активно внедряет практику компостирования — превращения органических отходов в плодородную почву. Как сообщает пресс-служба РЭО, эта «зеленая» технология позволяет ежегодно извлекать из общего потока ТКО свыше двух миллионов тонн биоразлагаемых материалов, преимущественно пищевых остатков.

Как стало известно РИАМО, ежегодно на компостирование направляется более 2 миллионов тонн органических материалов, большую часть которых составляют пищевые отходы. Компостирование представляет собой ускоренный процесс биологического разложения, результатом которого является инертный грунт. Этот материал находит применение не только в сельском хозяйстве и дорожном строительстве, но и используется для рекультивации почвы на полигонах.

Применение компостирования не только снижает негативное воздействие отходов на окружающую среду, но и является одним из наиболее экономичных способов их переработки, существенно повышая общий процент утилизации ТКО.

«Нам предстоит большая работа по повсеместному внедрению отбора органической фракции на мусоросортировочных комплексах. 2 млн тонн — это достойный показатель. Но для достижения показателей нацпроекта необходимо отбирать для последующего компостирования примерно 14 миллионов тонн органических отходов ежегодно», — подчеркнул замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, добавив, что природоохранная отрасль активно работает в указанном направлении.

По словам чиновника, в системе обращения с отходами до сих пор сохраняется проблема смешивания органической фракции с потенциально ценным вторсырьём, таким как бумага, картон и текстиль. Это приводит к тому, что перерабатываемые материалы намокают и загрязняются, значительно снижая их качество и пригодность для дальнейшей утилизации.

Для решения этой проблемы населению необходимо более ответственно подходить к разделению отходов и минимизировать объём органики, отправляемой в общие контейнеры. В качестве эффективного примера Буцаев привёл возможность дачников самостоятельно заниматься компостированием пищевых и садовых отходов.