Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 августа, 08:24

Призрачный легион: Полковник объяснил, почему солдаты Запада не пойдут на Украину

Полковник Трухан: Коалиция желающих не сможет отправить войска на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Michele Ursi

Ряд западных стран, образующих так называемую «коалицию желающих», не имеют реальной возможности для отправки своих военных на Украину, несмотря на публичные заявления. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник запаса Минобороны РФ Владимир Трухан.

«Они может и желают, да не могут. <...> Те же французы — они почему до сих пор не дошли до Украины, хоть (президент Франции Эмманюэль) Макрон и обещает отправить солдат постоянно? В 2022 году они в украинские иностранные легионы отпустили всех, кто хотел воевать. И этих людей уже давно нет, в большинстве. А больше никто не хочет, всё», — сказал эксперт.

Медведев отказался считать солдат НАТО миротворцами и назвал Макрона петухом
Медведев отказался считать солдат НАТО миротворцами и назвал Макрона петухом

Ранее стало известно, что несмотря на активные поставки вооружений Киеву, западные столицы не решаются направить собственные войска на Украину. Для правящих режимов в Европе регулярные сводки о потерях среди военнослужащих могут оказаться тяжелейшим политическим испытанием, особенно на фоне и без того невысокого уровня народного доверия к действующим руководителям.

Александра Мышляева
