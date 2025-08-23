Призрачный легион: Полковник объяснил, почему солдаты Запада не пойдут на Украину
Полковник Трухан: Коалиция желающих не сможет отправить войска на Украину
Ряд западных стран, образующих так называемую «коалицию желающих», не имеют реальной возможности для отправки своих военных на Украину, несмотря на публичные заявления. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник запаса Минобороны РФ Владимир Трухан.
«Они может и желают, да не могут. <...> Те же французы — они почему до сих пор не дошли до Украины, хоть (президент Франции Эмманюэль) Макрон и обещает отправить солдат постоянно? В 2022 году они в украинские иностранные легионы отпустили всех, кто хотел воевать. И этих людей уже давно нет, в большинстве. А больше никто не хочет, всё», — сказал эксперт.
Ранее стало известно, что несмотря на активные поставки вооружений Киеву, западные столицы не решаются направить собственные войска на Украину. Для правящих режимов в Европе регулярные сводки о потерях среди военнослужащих могут оказаться тяжелейшим политическим испытанием, особенно на фоне и без того невысокого уровня народного доверия к действующим руководителям.