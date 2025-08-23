Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
23 августа, 08:27

Лежавшего на дороге калининградца переехали три машины

ГАИ: Под Калининградом мужчина погиб после наезда трёх автомобилей

Во Калининградской области пешеход погиб под колёсами трёх автомобилей. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция 39

22 августа 2025 года на автодороге «Холмогоровка — Коврово» в Зеленоградском районе пешеход был сбит сразу тремя автомобилями и скончался на месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Калининградской области.

Во Калининградской области пешеход погиб под колёсами трёх автомобилей. Видео © Telegram / Госавтоинспекция 39

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно - оперативной группы ОМВД России «Зеленоградский», устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на 10-м километре автодороги со стороны посёлка Сиренево в направлении посёлка Коврово. Водители автомобилей «Рено», «Хендэ» и «Тойота» допустили наезды на пешехода.

Ранее в Солнечногорске 21 августа 2025 года произошёл инцидент с участием несовершеннолетнего на квадроцикле: 13-летний подросток на высокой скорости сбил двух женщин в посёлке «Бакеево-3». Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Милена Скрипальщикова
