Лежавшего на дороге калининградца переехали три машины

22 августа 2025 года на автодороге «Холмогоровка — Коврово» в Зеленоградском районе пешеход был сбит сразу тремя автомобилями и скончался на месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Калининградской области.

Во Калининградской области пешеход погиб под колёсами трёх автомобилей. Видео © Telegram / Госавтоинспекция 39

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно - оперативной группы ОМВД России «Зеленоградский», устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на 10-м километре автодороги со стороны посёлка Сиренево в направлении посёлка Коврово. Водители автомобилей «Рено», «Хендэ» и «Тойота» допустили наезды на пешехода.