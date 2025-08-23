Лежавшего на дороге калининградца переехали три машины
ГАИ: Под Калининградом мужчина погиб после наезда трёх автомобилей
Во Калининградской области пешеход погиб под колёсами трёх автомобилей. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция 39
22 августа 2025 года на автодороге «Холмогоровка — Коврово» в Зеленоградском районе пешеход был сбит сразу тремя автомобилями и скончался на месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Калининградской области.
Во Калининградской области пешеход погиб под колёсами трёх автомобилей. Видео © Telegram / Госавтоинспекция 39
«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно - оперативной группы ОМВД России «Зеленоградский», устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.
ДТП произошло на 10-м километре автодороги со стороны посёлка Сиренево в направлении посёлка Коврово. Водители автомобилей «Рено», «Хендэ» и «Тойота» допустили наезды на пешехода.
