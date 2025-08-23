Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 13:35

Опасный аксессуар: Девушка едва не лишилась щеки из-за осколка металлической заколки

SHOT ПРОВЕРКА: Девушка получила травму лица от осколка металлической заколки

Металлическая заколка для волос раскололась при использовании, и её частица серьёзно травмировал лицо девушке. Подробности инцидента SHOT ПРОВЕРКЕ рассказала сама пострадавшая.

«Девушка держала металлический крабик перед лицом и надавила на него, чтобы заколоть волосы. В эту же секунду 1,5-сантиметровый кусок заколки прилетает ей щёку», — говорится в публикации.

Пострадавшая рассказала, как всё произошло. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По её словам, после удара осколком на лице мгновенно образовалась припухлость и шишка, возникло ощущение инородного тела внутри тканей и сильная боль, а спустя время началось нагноение.

  • Девушка показала размер осколка. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Девушка показала размер осколка. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Рентген и заколка, которая впилась в щёку пострадавшей. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Рентген и заколка, которая впилась в щёку пострадавшей. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Девушка показала размер осколка. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

1 / 2

Испуганная пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, где ей сделали рентген, показавший глубокое проникновение металлического фрагмента. Челюстно-лицевой хирург провёл операцию по извлечению осколка, размер которого был сравним с фалангой пальца.

Девушка отметила, что после этого случая полностью прекратила использование подобных заколок и предупредила других о скрытой опасности аксессуара.

Россиянин проглотил зубную щётку и попал на операционный стол
Россиянин проглотил зубную щётку и попал на операционный стол

Ранее сообщалось, что челябинские врачи мужчину с опухолью удалению опухоли размером со страусиное яйцо. 43-летний пациент испытывал серьёзные проблемы с дыханием, проявлявшиеся в виде одышки и приступов удушья. Обследование показало, что новообразование, расположенное в грудной клетке, сжимало сердце и лёгкое пациента.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar