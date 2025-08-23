Опасный аксессуар: Девушка едва не лишилась щеки из-за осколка металлической заколки

Металлическая заколка для волос раскололась при использовании, и её частица серьёзно травмировал лицо девушке. Подробности инцидента SHOT ПРОВЕРКЕ рассказала сама пострадавшая.

«Девушка держала металлический крабик перед лицом и надавила на него, чтобы заколоть волосы. В эту же секунду 1,5-сантиметровый кусок заколки прилетает ей щёку», — говорится в публикации.

Пострадавшая рассказала, как всё произошло. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По её словам, после удара осколком на лице мгновенно образовалась припухлость и шишка, возникло ощущение инородного тела внутри тканей и сильная боль, а спустя время началось нагноение.





Испуганная пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, где ей сделали рентген, показавший глубокое проникновение металлического фрагмента. Челюстно-лицевой хирург провёл операцию по извлечению осколка, размер которого был сравним с фалангой пальца.

Девушка отметила, что после этого случая полностью прекратила использование подобных заколок и предупредила других о скрытой опасности аксессуара.