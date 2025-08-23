В России поддержали признание ожирения социально значимой болезнью
Диетолог Разаренова: Борьба с ожирением требует государственных программ
Признание ожирения социально значимым заболеванием является своевременным и важным шагом, поскольку эта проблема давно вышла за рамки личного выбора и напрямую влияет на здоровье всей нации. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова.
«Мы все прекрасно знаем, что, по данным ВОЗ, ожирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, некоторых видов рака, вызывает боли в суставах, нарушение репродуктивной функции, что очень важно для молодого поколения наших сограждан», — отметила Разаренова.
Как пояснила специалист, новый статус болезни даст возможность организовать более эффективное наблюдение за пациентами и развивать комплексные программы лечения. Ключ к решению проблемы, по её мнению, лежит в изменении подходов к питанию в образовательных и рабочих учреждениях, так как окружающая среда напрямую формирует привычки людей.
Разаренова добавила, что для помощи пациентам необходимо привлекать целую команду специалистов, включая диетологов, эндокринологов, психологов и врачей ЛФК, поскольку справиться с многолетней проблемой в одиночку практически невозможно.
