Банты, галстуки и никаких чокеров: Как избежать промахов в одежде на Дне знаний

Родителям и школьникам стоит ориентироваться на деловой стиль при выборе наряда для праздничной линейки 1 сентября, чтобы выглядеть уместно и торжественно. Об этом рассказали в РИАМО.

Для девочек, если в школе нет строгого дресс-кода, идеальным вариантом станет светлая блузка или водолазка в сочетании с юбкой, брюками или сарафаном, дополненные пиджаком или кардиганом. Специалисты отмечают, что выгоднее приобретать готовый костюм, отдавая предпочтение тёмным оттенкам из-за их практичности, хотя для старшеклассниц допустимы и светлые комплекты. При этом важно избегать коротких юбок, глубоких вырезов и ажурных колготок, которые выглядят вульгарно.

Мальчикам рекомендована классическая связка из светлой рубашки и костюма с брюками. Для тех, кто хочет добавить индивидуальности, пиджак можно заменить на джемпер или жилет, а рубашку выбрать яркую, но однотонную, без принтов.

В качестве обуви для всех подойдут классические туфли или босоножки с закрытым носком и пяткой тёмного цвета, хотя мальчикам также допустимы и белые кеды.

Эксперты подчёркивают важность аксессуаров, но призывают соблюдать меру. Для девочек младших классов уместны будут белые банты, а старшеклассницы могут выбрать стильный ободок или заколки. Дополнить образ можно неброской брошкой или бусами, избегая при этом вызывающих деталей вроде чокеров или крупных колец. Мальчикам предложили завершить образ с помощью галстука или бабочки.

Специалисты также составили список категорически нежелательных для Дня знаний вещей. В него вошли мини-юбки, платья в пол, одежда с рюшами и кружевами, блузки с открытым декольте или прозрачные ткани, а также наряды с леопардовым принтом. Взрослым, особенно женщинам-учительницам, также советуют не перебарщивать с официальностью, чтобы не выглядеть излишне строго.