Lada забрала четверть рынка б/у авто в России
Рынок подержанных автомобилей в России показал нулевой рост за 7 месяцев
За первые семь месяцев 2025 года рынок подержанных легковых автомобилей в России практически не вырос, продемонстрировав динамику на уровне всего +0,2%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ», согласно которым общий объём сделок составил 3,3 млн единиц, передаёт РИА «ФедералПресс».
Безоговорочным лидером остается марка Lada, укрепившая свои позиции с результатом в 854 979 проданных автомобилей и долей в 25,9%. Как отмечают эксперты, теперь каждый четвертый автомобиль с пробегом, проданный в стране, — это Lada, причём бренд демонстрирует один из лучших показателей роста около 5% в годовом сопоставлении.
На втором месте с существенным отрывом почти в три раза расположилась Toyota, чья доля рынка составила 9,9% (328 тыс. шт.), а продажи, напротив, снизились на 4%.
Вслед за ней в рейтинге идут корейские конкуренты Kia и Hyundai с долями 5,6% и 5,4% соответственно. Подавляющее большинство брендов из топ-15 показали отрицательную динамику, однако на этом фоне выделяется Honda, которая не только вошла в десятку, но и стала единственной иномаркой-лидером с ростом продаж на 1%.
Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировали автомобили китайских брендов, совокупные продажи которых взлетели на 41%. Аналитики делают вывод, что это говорит о растущем интересе к данным автомобилям на вторичном рынке, хотя ни одна китайская марка в отдельности пока не вошла в топ-15.
Что касается предпочтений по сегментам, то структура спроса остается прежней. Абсолютным лидером являются маленькие и компактные автомобили (сегмент B) с долей 37,2% и ростом продаж, а на втором месте — внедорожники (SUV) с долей 25,9%, которые также демонстрируют положительную динамику в +3%. При этом классические седаны C- и D-сегмента, а также MPV, продолжают неуклонно терять свою популярность.
