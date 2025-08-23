Москва приготовилась к жёстким мерам в ответ на покушения на российские суда в Балтике
Посол Степанов: Любые действия против российских судов будут жёстко пресечены
Москва незамедлительно и крайне жёстко отреагирует на любые атаки западных стран на российские торговые суда. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов после того, как Канада и Финляндия выразили обеспокоенность в связи с потенциальными угрозами со стороны российского «теневого флота».
«Любые попытки нападения на наши торговые суда встретят немедленный и крайне жёсткий ответ», — приводит ТАСС слова Степанова.
Дипломат подчеркнул, что Канада и Финляндия вынуждены использовать в своих публичных документах «многозначительные, но по сути пустые лозунги», поскольку другого выбора у них нет. В то же время, Германия с 1 июля усилила контроль за судами, направляющимися на восток по Балтийскому морю.
Ранее стало известно, что британские спецслужбы уже разрабатывают сценарий с привлечением стран НАТО для проведения облавы против судов, входящих в «теневой флот». Ожидается, что последствия планируемой диверсии приведут к серьёзному экологическому кризису, который будет использован как предлог для международной блокировки российских энергетических поставок.