Москва приготовилась к жёстким мерам в ответ на покушения на российские суда в Балтике

Москва незамедлительно и крайне жёстко отреагирует на любые атаки западных стран на российские торговые суда. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов после того, как Канада и Финляндия выразили обеспокоенность в связи с потенциальными угрозами со стороны российского «теневого флота».

«Любые попытки нападения на наши торговые суда встретят немедленный и крайне жёсткий ответ», — приводит ТАСС слова Степанова.

Дипломат подчеркнул, что Канада и Финляндия вынуждены использовать в своих публичных документах «многозначительные, но по сути пустые лозунги», поскольку другого выбора у них нет. В то же время, Германия с 1 июля усилила контроль за судами, направляющимися на восток по Балтийскому морю.