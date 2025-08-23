Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
23 августа, 09:25

Москва приготовилась к жёстким мерам в ответ на покушения на российские суда в Балтике

Посол Степанов: Любые действия против российских судов будут жёстко пресечены

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Москва незамедлительно и крайне жёстко отреагирует на любые атаки западных стран на российские торговые суда. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов после того, как Канада и Финляндия выразили обеспокоенность в связи с потенциальными угрозами со стороны российского «теневого флота».

«Любые попытки нападения на наши торговые суда встретят немедленный и крайне жёсткий ответ», — приводит ТАСС слова Степанова.

Дипломат подчеркнул, что Канада и Финляндия вынуждены использовать в своих публичных документах «многозначительные, но по сути пустые лозунги», поскольку другого выбора у них нет. В то же время, Германия с 1 июля усилила контроль за судами, направляющимися на восток по Балтийскому морю.
В Кремле жёстко прокомментировали военные манёвры Эстонии в 300 км от Петербурга
В Кремле жёстко прокомментировали военные манёвры Эстонии в 300 км от Петербурга

Ранее стало известно, что британские спецслужбы уже разрабатывают сценарий с привлечением стран НАТО для проведения облавы против судов, входящих в «теневой флот». Ожидается, что последствия планируемой диверсии приведут к серьёзному экологическому кризису, который будет использован как предлог для международной блокировки российских энергетических поставок.

Наталья Демьянова
