Российские войска поразили предприятие ВПК Украины и пункты дислокации ВСУ

Российские войска за последние сутки нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, а также иностранных наёмников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение предприятию ВПК Украины, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах», — говорится в сообщении.

Удары были нанесены с использованием различных средств поражения, включая авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.