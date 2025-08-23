Российские войска поразили предприятие ВПК Украины и пункты дислокации ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
Российские войска за последние сутки нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, а также иностранных наёмников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Нанесено поражение предприятию ВПК Украины, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах», — говорится в сообщении.
Удары были нанесены с использованием различных средств поражения, включая авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.
Ранее сообщалось, что за последние сутки российские войска освободили населённые пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Клебан-Бык был взят Южной группировкой войск, а Среднее — группировкой «Запад». Потеря этих населённых пунктов имеет стратегическое значение для ВСУ: они расположены в районе Горловки и вдоль важных дорог, включая трассу на Константиновку.