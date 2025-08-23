Юрист рассказала, законно ли не пускать школьника на уроки без формы
Ученика нельзя не допускать к занятиям только из-за отсутствия формы определённого образца, если его одежда опрятна и соответствует нормам делового стиля. Об этом РИА «Новости» сообщила член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина.
«Также одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер», — сказала она.
Согласно закону «Об образовании», школа может устанавливать правила школьной формы, принимая во внимание предложения ученического и родительского советов, а также педагогического коллектива. Школа вправе определить общий «деловой стиль», но не имеет права принуждать к покупке формы у определённого продавца. В случае недопуска к занятиям из-за формы, Ошкина советует задокументировать этот факт и подать жалобу.
Ранее сообщалось, что школы обязаны до начала учебного года бесплатно обеспечить всех детей, обучающихся за счёт бюджета, учебниками, рабочими тетрадями и учебными пособиями, если они входят в утверждённый перечень, соответствующий федеральному стандарту. При нарушении этого права родители могут обратиться в прокуратуру.