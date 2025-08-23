Нерадивый внук стащил у деда «гробовые», но попался на запрещёнке

Московские оперативники, расследуя кражу денег на похороны и фамильных драгоценностей, обнаружили у подозреваемого крупную партию наркотиков и раскрыли его деятельность в качестве закладчика. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

24-летний житель столицы похитил у собственного деда 1,2 миллиона рублей, отложенных на погребение, и золотые украшения с бриллиантами. По информации издания, молодой человек пошёл на преступление, чтобы покрыть долг перед криминальными работодателями, возникший после утери свёртка с запрещёнными веществами.

Как установило следствие, внук переехал к пожилому родственнику после того, как тому диагностировали онкологическое заболевание. Перед госпитализацией дед сообщил своей дочери о местонахождении ценностей: украшения хранились в ящике дивана, а наличные были спрятаны в паре ботинок в шкафу, в которых он завещал себя похоронить. После смерти старика 22 ноября женщина не обнаружила ни денег, ни драгоценностей и обратилась с вопросами к сыну.

Сначала молодой человек отрицал причастность, затем заявил, что потратил деньги на погашение кредитов, а после — что проиграл их в букмекерской конторе. После угрозы матери проверить его алиби по камерам наблюдения он и вовсе отказался от признаний, что вынудило женщину написать заявление в полицию.

«Медея, если я умру, пожалуйста, в этих ботинках лежат в шкафу деньги на похороны. 05.10.2024 года», — гласила записка, оставленная отцом, которую обнаружила дочь, но самих средств на месте не было.

При обыске в квартире подозреваемого стражи порядка не нашли похищенного, но обнаружили 48 свертков с различными наркотиками. Позже фигурант признался, что действовал как закладчик: получал от сообщника крупные партии веществ, фасовывал их и прятал, а затем отправлял координаты тайников покупателям. В день задержания он как раз принёс новую партию для расфасовки.

Во время допроса задержанный пояснил, что однажды не нашёл на точке предназначенный для него свёрток, после чего его обязали возместить ущерб в размере двух миллионов рублей. Чтобы частично погасить этот долг, он и похитил деньги и украшения у тяжелобольного деда в середине ноября.

Красногорский городской суд признал молодого человека виновным в краже в особо крупном размере и покушении на сбыт наркотиков, приговорив его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.