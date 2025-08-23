Вассерман сравнил отказ от обучения счёту в столбик с ампутацией конечностей

Депутат Государственной думы и известный публицист Анатолий Вассерман выступил в защиту традиционного обучения школьников арифметическим вычислениям в столбик. Своё мнение он озвучил в интервью изданию «Взгляд».

«Изобилие автомобилей не означает же, что нам пора ампутировать себе ноги и пользоваться только транспортом», — заявил Вассерман, проводя аналогию между необходимостью сохранения базовых навыков и целесообразностью физической активности в эпоху повсеместной автомобилизации.

Член комитета Госдумы по просвещению подчеркнул, что несмотря на распространение смартфонов со встроенными калькуляторами, умение выполнять арифметические операции вручную остаётся фундаментальным для понимания математических принципов. Он пояснил, что визуальная структура счёта в столбик позволяет наглядно продемонстрировать разрядный состав чисел, процессы сложения и вычитания по разрядам, а также механизм переноса при переполнении разряда.

Вассерман также отметил развивающий аспект данного метода — тренировку концентрации внимания, формирование логического и алгоритмического мышления, а также укрепление нейронных связей. По его мнению, этот навык редко используется в повседневной жизни, но его ценность для образования не становится меньше. Это похоже на то, как наличие транспорта не уменьшает важность умения ходить.