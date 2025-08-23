Политолог увидел в словах Трампа подготовку к предстоящим переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-лидер Джо Байден обрёк Украину на поражение, запрещая ей наносить удары по территории России. Его слова прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Ситуация развивается довольно быстро. Ну, я бы вам сказал, забегая вперёд, что идёт, естественно, внутриполитическая борьба», — заявил эксперт в беседе с «Царьградом».

По его словам, Трамп пытается доказать, что его предшественник потратил сотни миллиардов долларов на противостояние с Россией, но не добился целей, в то время как он сам смог бы достичь их за столом переговоров без больших финансовых затрат. Васильев предположил, что идёт подготовка, а американское медиапространство насыщается подобными нарративами.