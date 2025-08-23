Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
23 августа, 10:42

Политолог увидел в словах Трампа подготовку к предстоящим переговорам

Политолог Васильев: Заявление Трампа — элемент внутриполитической борьбы в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-лидер Джо Байден обрёк Украину на поражение, запрещая ей наносить удары по территории России. Его слова прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Ситуация развивается довольно быстро. Ну, я бы вам сказал, забегая вперёд, что идёт, естественно, внутриполитическая борьба», — заявил эксперт в беседе с «Царьградом».

По его словам, Трамп пытается доказать, что его предшественник потратил сотни миллиардов долларов на противостояние с Россией, но не добился целей, в то время как он сам смог бы достичь их за столом переговоров без больших финансовых затрат. Васильев предположил, что идёт подготовка, а американское медиапространство насыщается подобными нарративами.

Он также обратил внимание на отсутствие каких-либо подтверждений со стороны России о подготовке трёхсторонней встречи или документов для подписания, задавшись вопросом, не выдаётся ли желаемое за действительное. Политолог не исключил, что администрация Трампа может задумать некий трюк, в результате которого Россия снова окажется обманута, как это было во времена Горбачёва.

Пытается «отыграть назад»: Политолог объяснил резкость Трампа по вопросу Украины
Ранее Трамп заявил, что установит виновных в срыве российско-украинских мирных переговоров в двухнедельный срок. Также он отметил, что тогда же примет окончательное решение: вводить ли санкции и пошлины или воздержаться от каких-либо шагов.

Александра Мышляева
