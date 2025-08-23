Раскрыт ещё один метод вербовки россиян украинскими спецслужбами
ФСБ: Украинские спецслужбы вербуют россиян через Telegram и WhatsApp
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emre Akkoyun
Украинские спецслужбы активно используют популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp для вербовки российских граждан и вовлечения их в диверсионную деятельность. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», — заявили в ЦОС.
Представители ведомства подчеркнули, что украинские оперативники используют социальную инженерию, играя на доверчивости и уязвимости потенциальных жертв. По данным ФСБ, вербовщики манипулируют гражданами, склоняя их к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, которые караются длительными сроками лишения свободы.
В службе безопасности отметили, что подобные методы работы направлены на дестабилизацию обстановки в стране и создание видимости массового участия россиян в противоправной деятельности.
Как стало известно от подпольщиков, сумевших внедриться в одну из криминальных структур в Одессе, украинские мошеннические колл-центры функционируют с чётко выстроенной организационной структурой. Самый нижний уровень в этой иерархии занимают операторы, осуществляющие так называемые «холодные звонки» – их набирают, размещая объявления на интернет-площадках.