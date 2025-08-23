Раскрыт ещё один метод вербовки россиян украинскими спецслужбами

Украинские спецслужбы активно используют популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp для вербовки российских граждан и вовлечения их в диверсионную деятельность. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», — заявили в ЦОС.

Представители ведомства подчеркнули, что украинские оперативники используют социальную инженерию, играя на доверчивости и уязвимости потенциальных жертв. По данным ФСБ, вербовщики манипулируют гражданами, склоняя их к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, которые караются длительными сроками лишения свободы.

В службе безопасности отметили, что подобные методы работы направлены на дестабилизацию обстановки в стране и создание видимости массового участия россиян в противоправной деятельности.