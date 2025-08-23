Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 10:36

Раскрыт ещё один метод вербовки россиян украинскими спецслужбами

ФСБ: Украинские спецслужбы вербуют россиян через Telegram и WhatsApp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emre Akkoyun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emre Akkoyun

Украинские спецслужбы активно используют популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp для вербовки российских граждан и вовлечения их в диверсионную деятельность. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», — заявили в ЦОС.

Представители ведомства подчеркнули, что украинские оперативники используют социальную инженерию, играя на доверчивости и уязвимости потенциальных жертв. По данным ФСБ, вербовщики манипулируют гражданами, склоняя их к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, которые караются длительными сроками лишения свободы.

В службе безопасности отметили, что подобные методы работы направлены на дестабилизацию обстановки в стране и создание видимости массового участия россиян в противоправной деятельности.

ФСБ показала видео разгрома сети телефонных мошенников, работавших на Киев
ФСБ показала видео разгрома сети телефонных мошенников, работавших на Киев

Как стало известно от подпольщиков, сумевших внедриться в одну из криминальных структур в Одессе, украинские мошеннические колл-центры функционируют с чётко выстроенной организационной структурой. Самый нижний уровень в этой иерархии занимают операторы, осуществляющие так называемые «холодные звонки» – их набирают, размещая объявления на интернет-площадках.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar