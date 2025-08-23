Гигантская светящаяся голова Волшебника Гудвина появилась в посёлке Подмосковья

В подмосковном дачном посёлке неожиданно появилась гигантская каменная голова, напоминающая Волшебника Гудвина. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.

Арт-объект внушительных размеров был обнаружен на территории садоводческого товарищества «Металлург-3» в Домодедово. Его главной особенностью, помимо сходства со сказочным персонажем, являются светящиеся в темноте глаза.

По информации издания, вероятно, данная скульптура ранее могла украшать территорию у одного из кинотеатров во время премьеры фильма «Космический Прометей», однако каким образом она оказалась среди дачных участков, остается неясным. Реакция местных жителей на необычную находку разделилась. Одни восприняли её с восторгом.

«Сначала подумали, что это чья-то шутка, потом увидели, как в темноте загораются глаза. Дети в восторге, приходят фотографироваться», — рассказывает жительница СНТ.

Другие же, особенно новые обитатели посёлка и случайные гости, признаются, что испытывают испуг при неожиданной встрече с светящимся изваянием в ночное время.