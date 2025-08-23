Бразильскую журналистку обокрали в прямом эфире

У бразильской журналистки Беатрис Касадеи украли телефон за несколько секунд до начала прямого эфира. Камеры зафиксировали этот неприятный эпизод, который быстро распространился в социальных сетях. Об этом сообщает The Independent.

У журналистки выхватили телефон перед прямым эфиром. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vereijornalista

Перед началом трансляции Касадеи стояла на улице, держа в руках мобильный телефон. Именно в этот момент мимо неё проезжал велосипедист, резко схвативший устройство и стремительно удалившийся прочь. Удивлённая и растерянная журналистка громко закричала и попыталась догнать грабителя, но тот оказался быстрее. Журналистка уже написала заявление о краже.