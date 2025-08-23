Мессенджер MAX
23 августа, 11:02

Бразильскую журналистку обокрали в прямом эфире

У бразильской журналистки выхватили телефон перед началом прямой трансляции

У бразильской журналистки Беатрис Касадеи украли телефон за несколько секунд до начала прямого эфира. Камеры зафиксировали этот неприятный эпизод, который быстро распространился в социальных сетях. Об этом сообщает The Independent.

Перед началом трансляции Касадеи стояла на улице, держа в руках мобильный телефон. Именно в этот момент мимо неё проезжал велосипедист, резко схвативший устройство и стремительно удалившийся прочь. Удивлённая и растерянная журналистка громко закричала и попыталась догнать грабителя, но тот оказался быстрее. Журналистка уже написала заявление о краже.

Ранее на пляже в Греции обокрали форварда российской сборной по футболу и ПАОКа Фёдора Чалова. Неизвестные взломали арендованный автомобиль и украли сумку, в которой были документы и 200 евро. После обнаружения пропажи футболист обратился в правоохранительные органы.

