Бразильскую журналистку обокрали в прямом эфире
У бразильской журналистки Беатрис Касадеи украли телефон за несколько секунд до начала прямого эфира. Камеры зафиксировали этот неприятный эпизод, который быстро распространился в социальных сетях. Об этом сообщает The Independent.
У журналистки выхватили телефон перед прямым эфиром. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vereijornalista
Перед началом трансляции Касадеи стояла на улице, держа в руках мобильный телефон. Именно в этот момент мимо неё проезжал велосипедист, резко схвативший устройство и стремительно удалившийся прочь. Удивлённая и растерянная журналистка громко закричала и попыталась догнать грабителя, но тот оказался быстрее. Журналистка уже написала заявление о краже.
Ранее на пляже в Греции обокрали форварда российской сборной по футболу и ПАОКа Фёдора Чалова. Неизвестные взломали арендованный автомобиль и украли сумку, в которой были документы и 200 евро. После обнаружения пропажи футболист обратился в правоохранительные органы.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vereijornalista