23 августа, 13:32

Экс-нардеп назвал единственную рабочую схему, которая гарантирует безопасность Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Политическое будущее Украины будет напрямую зависеть от того, какая страна выступит гарантом её безопасности. Такую точку зрения в беседе с «Газетой.Ru» изложил бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

По его словам, если гарантии предоставят западные государства без участия России, то Украина окажется в сфере влияния Запада, а если в процессе будет участвовать РФ, то она останется в орбите её влияния. Килинкаров подчеркнул, что любая схема без Москвы является абсолютно нерабочей, поскольку тот, кто предоставит эти гарантии, и будет контролировать Украину.

«Тот, кто предоставит эти гарантии, и будет контролировать Украину», — заявил эксперт.

Экс-нардеп добавил, что наиболее оптимальным решением для Киева могли бы стать совместные обязательства США и России. Он признал, что в таком случае пришлось бы искать компромиссы по множеству вопросов, касающихся будущего Украины, но такой подход был бы гораздо продуктивнее, чем попытки навязать идею гарантий без участия Москвы.

Китай заявил о решительном шаге ради гарантий безопасности Украины
Ранее Владимир Зеленский выразил заинтересованность в получении международных гарантий безопасности, аналогичных тем, которые Соединённые Штаты предоставляют Израилю. Глава государства отметил, что Украина планирует достичь договорённостей относительно архитектуры подобных гарантий в ближайшие семь-десять дней.

Александра Мышляева
