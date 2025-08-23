Экс-нардеп назвал единственную рабочую схему, которая гарантирует безопасность Украине
Экс-нардеп Килинкаров: Гарант безопасности Украины будет её контролировать
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
Политическое будущее Украины будет напрямую зависеть от того, какая страна выступит гарантом её безопасности. Такую точку зрения в беседе с «Газетой.Ru» изложил бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.
По его словам, если гарантии предоставят западные государства без участия России, то Украина окажется в сфере влияния Запада, а если в процессе будет участвовать РФ, то она останется в орбите её влияния. Килинкаров подчеркнул, что любая схема без Москвы является абсолютно нерабочей, поскольку тот, кто предоставит эти гарантии, и будет контролировать Украину.
«Тот, кто предоставит эти гарантии, и будет контролировать Украину», — заявил эксперт.
Экс-нардеп добавил, что наиболее оптимальным решением для Киева могли бы стать совместные обязательства США и России. Он признал, что в таком случае пришлось бы искать компромиссы по множеству вопросов, касающихся будущего Украины, но такой подход был бы гораздо продуктивнее, чем попытки навязать идею гарантий без участия Москвы.
Ранее Владимир Зеленский выразил заинтересованность в получении международных гарантий безопасности, аналогичных тем, которые Соединённые Штаты предоставляют Израилю. Глава государства отметил, что Украина планирует достичь договорённостей относительно архитектуры подобных гарантий в ближайшие семь-десять дней.