23 августа, 13:18

Синоптик рассказал, ждать ли москвичам бабьего лета в сентябре

Обложка © Life.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем периоде тёплой погоды в столичном регионе. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Бабье лето ещё будет в Москве, конечно. Бабье лето — это характеристика высокой температуры воздуха, которая значительно превышает норму. Да, это прогнозируется в сентябре», — пояснил метеоролог.

Вильфанд уточнил, что точные даты наступления этого погодного явления станут известны не ранее чем за трое суток до его начала, поскольку долгосрочные прогнозы в метеорологии обладают высокой степенью неопределённости.

По статистическим данным, характерное для бабьего лета потепление до +20…25°С традиционно наблюдается в различных числах сентября, однако наиболее вероятным периодом его наступления остаётся первая половина месяца.

Осадки и прохлада: Осень пришла в Москву раньше срока
Осадки и прохлада: Осень пришла в Москву раньше срока

Погода в Москве и Подмосковье пока больше напоминает осень, чем лето. Как отметил синоптик Александр Ильин, предстоящие выходные, 23 и 24 августа, обещают быть прохладными и дождливыми. Дневная температура в столице и области не поднимется выше +21 градуса.

Алиса Хуссаин
