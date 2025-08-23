Синоптик рассказал, ждать ли москвичам бабьего лета в сентябре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем периоде тёплой погоды в столичном регионе. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Бабье лето ещё будет в Москве, конечно. Бабье лето — это характеристика высокой температуры воздуха, которая значительно превышает норму. Да, это прогнозируется в сентябре», — пояснил метеоролог.

Вильфанд уточнил, что точные даты наступления этого погодного явления станут известны не ранее чем за трое суток до его начала, поскольку долгосрочные прогнозы в метеорологии обладают высокой степенью неопределённости.

По статистическим данным, характерное для бабьего лета потепление до +20…25°С традиционно наблюдается в различных числах сентября, однако наиболее вероятным периодом его наступления остаётся первая половина месяца.