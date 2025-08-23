Мессенджер MAX
23 августа, 13:14

Впервые в истории пресс-атташе сборной России по футболу стала женщина

Гришенкова назначена на пост пресс-атташе мужской сборной России по футболу

Обложка © rfs

Новым пресс‑атташе сборной России по футболу стала Екатерина Гришенкова. До этого должность в национальной команде традиционно занимали мужчины. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

С ноября 2024 года должность пресс-атташе национальной команды оставалась вакантной. Ранее, с августа по ноябрь 2024 года, эту позицию занимал спортивный журналист и комментатор Роман Гутцайт.
Милена Скрипальщикова
