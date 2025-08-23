Впервые в истории пресс-атташе сборной России по футболу стала женщина
Обложка © rfs
Новым пресс‑атташе сборной России по футболу стала Екатерина Гришенкова. До этого должность в национальной команде традиционно занимали мужчины. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
С ноября 2024 года должность пресс-атташе национальной команды оставалась вакантной. Ранее, с августа по ноябрь 2024 года, эту позицию занимал спортивный журналист и комментатор Роман Гутцайт.
