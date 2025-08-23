Впервые в истории пресс-атташе сборной России по футболу стала женщина

Новым пресс‑атташе сборной России по футболу стала Екатерина Гришенкова. До этого должность в национальной команде традиционно занимали мужчины. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что московский ФК «Торпедо» не смог найти главного тренера на предстоящий сезон после ухода Олега Кононова. Среди потенциальных кандидатов упоминается бывший наставник новороссийского «Черноморца» Олег Василенко, однако официальные переговоры с ним пока не проводились.