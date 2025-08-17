ФК Торпедо до сих пор ищет главного тренера к новому сезону в Первой лиге
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Московский ФК «Торпедо» до сих пор не нашёл главного тренера на предстоящий сезон после ухода Олега Кононова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к клубу.
В числе потенциальных кандидатов фигурирует экс-наставник новороссийского «Черноморца» Олег Василенко. Однако до официальных переговоров с ним дело пока не дошло.
Сложности с поиском главного тренера связаны и с внутренними разногласиями среди акционеров «Торпедо». Пока владелец команды Леонид Соболев остаётся под арестом, в руководстве не сложилось единого мнения, кто именно должен принимать судьбоносные кадровые решения.
В ожидании разрешения ситуации подготовкой команды к ближайшему матчу против «Урала» занимается бывший ассистент покинувшего клуб главного тренера — Павел Кирильчик. Его задача — сохранить стабильность и дух коллектива в период турбулентности.
Напомним, что «Торпедо» с воодушевлением готовился к РПЛ, пройдя туда из Первой лиги. Однако затем тучи сгустились, поскольку началось расследование о возможных договорных матчах. В итоге совладелец клуба Соболев и директор Скородумов были арестованы. Следствие считает, что весной 2025 года они пытались дать взятку арбитру в трёх матчах. В итоге клуб исключили из Премьер-лиги, а позже коллектив покинул главный тренер.