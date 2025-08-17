ФК Торпедо до сих пор ищет главного тренера к новому сезону в Первой лиге

Московский ФК «Торпедо» до сих пор не нашёл главного тренера на предстоящий сезон после ухода Олега Кононова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к клубу.

В числе потенциальных кандидатов фигурирует экс-наставник новороссийского «Черноморца» Олег Василенко. Однако до официальных переговоров с ним дело пока не дошло.

Сложности с поиском главного тренера связаны и с внутренними разногласиями среди акционеров «Торпедо». Пока владелец команды Леонид Соболев остаётся под арестом, в руководстве не сложилось единого мнения, кто именно должен принимать судьбоносные кадровые решения.