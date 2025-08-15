Кононов покинул должность главного тренера московского «Торпедо»
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Олег Кононов больше не возглавляет московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный телеграм-канал футбольного клуба. Контракт с 59-летним специалистом был расторгнут по взаимному согласию.
«Футбольный клуб «Торпедо Москва» и главный тренер Олег Кононов договорились о расторжении контракта по соглашению сторон», — говорится в заявлении команды.
Кононов встал у руля «чёрно-белых» в январе 2024 года. Под его руководством клуб занял второе место в Первой лиге и добился выхода в РПЛ, однако из-за скандала с договорными матчами «Торпедо» исключили из числа участников элитного дивизиона. Кроме того, команду оштрафовали на 5 миллионов рублей.
Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге, тем самым пройдя в РПЛ. Но потом началось расследование о возможных договорных матчах. Совладельца клуба Соболева и директора Скородумова арестовали. Следствие выяснило, что весной 2025 года Скородумов попытался подкупить главного арбитра как минимум в трёх матчах «Торпедо». КДК РФС официально исключил клуб из состава участников РПЛ. Позже стало известно, что «Торпедо» всё-таки вновь сыграет в Первой лиге.