Кононов покинул должность главного тренера московского «Торпедо»

Олег Кононов больше не возглавляет московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный телеграм-канал футбольного клуба. Контракт с 59-летним специалистом был расторгнут по взаимному согласию.

Кононов встал у руля «чёрно-белых» в январе 2024 года. Под его руководством клуб занял второе место в Первой лиге и добился выхода в РПЛ, однако из-за скандала с договорными матчами «Торпедо» исключили из числа участников элитного дивизиона. Кроме того, команду оштрафовали на 5 миллионов рублей.