Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 15:55

Кононов покинул должность главного тренера московского «Торпедо»

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Олег Кононов больше не возглавляет московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный телеграм-канал футбольного клуба. Контракт с 59-летним специалистом был расторгнут по взаимному согласию.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» и главный тренер Олег Кононов договорились о расторжении контракта по соглашению сторон», — говорится в заявлении команды.

Кононов встал у руля «чёрно-белых» в январе 2024 года. Под его руководством клуб занял второе место в Первой лиге и добился выхода в РПЛ, однако из-за скандала с договорными матчами «Торпедо» исключили из числа участников элитного дивизиона. Кроме того, команду оштрафовали на 5 миллионов рублей.

Роспуск отменяется: «Торпедо» сыграет в Первой лиге в следующем сезоне
Роспуск отменяется: «Торпедо» сыграет в Первой лиге в следующем сезоне

Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге, тем самым пройдя в РПЛ. Но потом началось расследование о возможных договорных матчах. Совладельца клуба Соболева и директора Скородумова арестовали. Следствие выяснило, что весной 2025 года Скородумов попытался подкупить главного арбитра как минимум в трёх матчах «Торпедо». КДК РФС официально исключил клуб из состава участников РПЛ. Позже стало известно, что «Торпедо» всё-таки вновь сыграет в Первой лиге.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ФК Торпедо
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar