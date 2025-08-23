Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Байрамовым вопросы безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в ходе которых обсуждались вопросы международной и региональной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана в своём телеграм-канале.
Министры рассмотрели ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, включая политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество. Особое внимание было уделено результатам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое прошло 22 августа в Астрахани. Стороны высоко оценили итоги встречи и обменялись мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Напомним, что вчера Россия и Азербайджан подписали документ о сотрудничестве в сфере экономики. Вице-премьеры Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев подписали протокол, ставший результатом 23-го заседания межправительственной комиссии.