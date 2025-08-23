В день годовщины Курской битвы обломки вражеского дрона упали на город, загорелся автомобиль

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата, сбитого системой противовоздушной обороны, упали на территории жилой застройки в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём официальном Telegram-канале.

«Наглядные свидетельства исторического беспамятства. Сегодня, в священный для всей страны праздник — день разгрома фашистско-немецких захватчиков в Курской битве — враг с помощью беспилотников атаковал наш регион», — написал Хинштейн.

По его словам, обломки беспилотника упали в северо-западном микрорайоне города, вызвав возгорание припаркованного автомобиля и повреждение окна в одной из квартир.

Глава региона подчеркнул, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, включая пожарные расчёты и спасателей. Хинштейн заверил, что все пострадавшие от инцидента получат необходимую помощь в восстановлении имущества. В настоящее время проводится подомовой обход для оценки масштабов повреждений и оказания адресной поддержки гражданам. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

23 августа в Российской Федерации отмечается День воинской славы — годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в историческом сражении на Курской дуге. Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года, сохраняя историческую преемственность и признание подвига защитников Отечества. Курская битва, ставшая одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны, символизирует переломный момент в противостоянии с нацистскими войсками и демонстрирует беспрецедентное мужество советских воинов.