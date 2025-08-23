В день годовщины Курской битвы обломки вражеского дрона упали на город, загорелся автомобиль
Обломки украинского беспилотного летательного аппарата, сбитого системой противовоздушной обороны, упали на территории жилой застройки в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём официальном Telegram-канале.
«Наглядные свидетельства исторического беспамятства. Сегодня, в священный для всей страны праздник — день разгрома фашистско-немецких захватчиков в Курской битве — враг с помощью беспилотников атаковал наш регион», — написал Хинштейн.
По его словам, обломки беспилотника упали в северо-западном микрорайоне города, вызвав возгорание припаркованного автомобиля и повреждение окна в одной из квартир.
Глава региона подчеркнул, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, включая пожарные расчёты и спасателей. Хинштейн заверил, что все пострадавшие от инцидента получат необходимую помощь в восстановлении имущества. В настоящее время проводится подомовой обход для оценки масштабов повреждений и оказания адресной поддержки гражданам. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
23 августа в Российской Федерации отмечается День воинской славы — годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в историческом сражении на Курской дуге. Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года, сохраняя историческую преемственность и признание подвига защитников Отечества. Курская битва, ставшая одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны, символизирует переломный момент в противостоянии с нацистскими войсками и демонстрирует беспрецедентное мужество советских воинов.
В течение двух часов дежурными средствами противовоздушной обороны Российской Федерации было уничтожено два десятка украинских беспилотных летательных аппаратов, действовавших над российскими регионами. Согласно сообщению Министерства обороны РФ, три из них были ликвидированы над территорией Курской области.