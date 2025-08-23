Мессенджер MAX
«Снова под кайфом»: Ирландский журналист жёстко оценил высказывания Зеленского о Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Недавно глава украинского режима Владимир Зеленский отказался от мирных предложений президента США Дональда Трампа и назвал европейские страны демократичными. После чего, ирландский журналист Чей Боуз в своей соцсети Х жёстко раскритиковал экс-комика.

«Демократические страны?» Он, должно быть, снова под кайфом», — написал он.

Так журналист прокомментировал заявление Зеленского о том, что гарантированная безопасность для демократических стран Европы может быть достигнута только вместе с Украиной. Боуз выразил сомнение в адекватности украинского лидера после очередного отказа от предложений по мирному урегулированию.

«Играет с огнём»: Зеленского предупредили о гневе Трампа из-за ударов ВСУ по «Дружбе»

Ранее вице-спикер парламента Словакии и глава партии SNS Андрей Данко заявил в социальных сетях, что глава украинского режима Владимир Зеленский вместе с представителями своей команды «сошёл с ума». По его словам, на это указывают повторные атаки на нефтепровод «Дружба» в Словакии.

