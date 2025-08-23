На трассе М-12 рванула фура с газом, один человек погиб

Один человек погиб и двое получили травмы, в том числе ребёнок, в результате ДТП с грузовым автомобилем в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в МВД региона.

В Арзамасском районе грузовик взорвался после столкновения: один человек погиб, двое пострадали. Видео © Telegram / Нижний Новгород Автоновости | ЧП ДТП

«В настоящее время сотрудники ГАИ работают на месте, устанавливают причины ДТП. Обращаем внимание, что автомобильное движение на данном участке трассы затруднено, организован объезд по 394 км магистрали», — говорится в сообщении.

В Арзамасском районе грузовик взорвался после столкновения: один человек погиб, двое пострадали. Фото © Telegram / МЧС Нижегородской области

23 августа около 12:00 на 427 км трассы М-12 водитель грузового автомобиля столкнулся с автовозом. В результате происшествия произошёл взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозил грузовик. Водитель газовоза скончался на месте. Ещё один человек и ребёнок, находившиеся в проезжавшем автомобиле, получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.