Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 13:58

На трассе М-12 рванула фура с газом, один человек погиб

В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с грузовиком

В Арзамасском районе грузовик взорвался после столкновения: один человек погиб, двое пострадали. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

В Арзамасском районе грузовик взорвался после столкновения: один человек погиб, двое пострадали. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

Один человек погиб и двое получили травмы, в том числе ребёнок, в результате ДТП с грузовым автомобилем в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в МВД региона.

В Арзамасском районе грузовик взорвался после столкновения: один человек погиб, двое пострадали. Видео © Telegram / Нижний Новгород Автоновости | ЧП ДТП

«В настоящее время сотрудники ГАИ работают на месте, устанавливают причины ДТП. Обращаем внимание, что автомобильное движение на данном участке трассы затруднено, организован объезд по 394 км магистрали», — говорится в сообщении.

В Арзамасском районе грузовик взорвался после столкновения: один человек погиб, двое пострадали. Фото © Telegram / МЧС Нижегородской области

В Арзамасском районе грузовик взорвался после столкновения: один человек погиб, двое пострадали. Фото © Telegram / МЧС Нижегородской области

23 августа около 12:00 на 427 км трассы М-12 водитель грузового автомобиля столкнулся с автовозом. В результате происшествия произошёл взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозил грузовик. Водитель газовоза скончался на месте. Ещё один человек и ребёнок, находившиеся в проезжавшем автомобиле, получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.

Лежавшего на дороге калининградца переехали три машины
Лежавшего на дороге калининградца переехали три машины

Ранее в Солнечногорске произошла авария с участием несовершеннолетнего на квадроцикле: 13-летний подросток на высокой скорости сбил двух женщин в посёлке «Бакеево-3» вечером 21 августа 2025 года. Прокуратура Московской области контролирует расследование и выяснение всех обстоятельств происшествия.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • МЧС России
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar