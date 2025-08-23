Недавно глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что в новых регионах РФ жители до сих пор хранят и берегут флаг Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА «Новости» уличил экс-комика во лжи.

«Зеленский живёт в мире каких-то иллюзий и лжи. Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины, когда киевский режим грабил наши регионы», — сказал он.

По словам Рогова, с 2014 года сине‑желтый флаг стал символом беззакония, преступлений, убийств и горя для людей. Он подчеркнул, что Зеленский, по его мнению, продолжает вводить общественность в заблуждение, выступая с подобными заявлениями.