Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 14:21

В ОП отреагировали на заявления Зеленского о флаге Украины на новых территориях РФ

Рогов: Зеленский лжёт, в новых регионах РФ никто не хранит флаг Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Недавно глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что в новых регионах РФ жители до сих пор хранят и берегут флаг Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА «Новости» уличил экс-комика во лжи.

«Зеленский живёт в мире каких-то иллюзий и лжи. Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины, когда киевский режим грабил наши регионы», — сказал он.

По словам Рогова, с 2014 года сине‑желтый флаг стал символом беззакония, преступлений, убийств и горя для людей. Он подчеркнул, что Зеленский, по его мнению, продолжает вводить общественность в заблуждение, выступая с подобными заявлениями.

В Киеве мужчина средь бела дня похвалился перед местными украинским флагом со свастикой
В Киеве мужчина средь бела дня похвалился перед местными украинским флагом со свастикой

Ранее пользователи сети вновь обратили внимание на высказывания Зеленского о поддержке русскоязычного населения восточных регионов Украины и Крыма. В 2014 году, выступая на телеканале «1+1», он призывал оставить в покое желающих говорить по‑русски украинцев и обеспечить им такую возможность на легитимных основаниях, подчёркивая, что язык никогда не должен становиться причиной раскола страны.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Общественная палата РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar