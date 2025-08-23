В ОП отреагировали на заявления Зеленского о флаге Украины на новых территориях РФ
Рогов: Зеленский лжёт, в новых регионах РФ никто не хранит флаг Украины
Недавно глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что в новых регионах РФ жители до сих пор хранят и берегут флаг Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА «Новости» уличил экс-комика во лжи.
«Зеленский живёт в мире каких-то иллюзий и лжи. Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины, когда киевский режим грабил наши регионы», — сказал он.
По словам Рогова, с 2014 года сине‑желтый флаг стал символом беззакония, преступлений, убийств и горя для людей. Он подчеркнул, что Зеленский, по его мнению, продолжает вводить общественность в заблуждение, выступая с подобными заявлениями.
Ранее пользователи сети вновь обратили внимание на высказывания Зеленского о поддержке русскоязычного населения восточных регионов Украины и Крыма. В 2014 году, выступая на телеканале «1+1», он призывал оставить в покое желающих говорить по‑русски украинцев и обеспечить им такую возможность на легитимных основаниях, подчёркивая, что язык никогда не должен становиться причиной раскола страны.