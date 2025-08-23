«Память почти отсутствует»: Стало известно, как живёт в США ставший инвалидом хоккеист Константинов

Экс-защитник «Детройт Ред Уингз» Владимир Константинов практически не может общаться, живёт в специальном учреждении под постоянным присмотром после аварии 1997 года. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он также заявил, что его возмущает позиция клуба «Детройт Ред Уингз», который, по его мнению, не помог семьям пострадавших получить компенсацию.

«К сожалению, Володя не имеет возможности коммуницировать. Он помнит, что было до аварии, но беседу не поддерживает. Кратковременная память у него практически отсутствует. С ним общаться очень сложно. Меня в Америку не пускают уже семь лет, поэтому о его состоянии я узнаю, можно сказать, со слухов. Володя живёт в специальном учреждении, за ним организован постоянный присмотр», — цитирует Фетисова РИА «Новости».

Напомним, что после победы «Детройт Ред Уингз» в Кубке Стэнли 28 лет назад лимузин с хоккеистами врезался в дерево. Водитель, в организме которого были обнаружены наркотики, был приговорен к тюремному заключению. Константинов и массажист Сергей Мнацаканов получили тяжелые травмы и стали инвалидами. Несмотря на полученные травмы, НХЛ разрешила включить его имя в список победителей Кубка Стэнли сезона 1997/98 года.