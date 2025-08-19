Названа причина смерти бывшего хоккеист «Салавата Юлаева» Константина Полозова

Причиной смерти трёхкратного призёра чемпионатов России по хоккею Константина Полозова стало онкологического заболевания. Об этом рассказал экс-вратарь ХК «Салават Юлаев» Андрей Василевский.

«У него была онкология, он боролся с ней мужественно, в прошлом году перенёс операцию. До последнего дня он активно находился в рабочем процессе. Последний месяц работал удалённо, но работал», — поделился спортсмен в разговоре с ТАСС.

Василевский добавил, что Полозов был великолепным коллегой и человеком, с которым они вместе начинали путь в одной детско-юношеской команде под руководством одних тренеров. По его словам, с уходом Полозова завершилась целая эпоха в истории «Салавата Юлаева».