Мирное сосуществование в Европе невозможно без России, поэтому необходимо наладить с ней конструктивное взаимодействие, утверждает немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи. Такое мнение он озвучил в интервью Die Welt.

«В Европе не будет мира без России. Никогда! И почему? Достаточно взглянуть на карту. Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом», — заявил он.

Донаньи подчеркнул, что хотя нет необходимости полностью разделять интересы Москвы, их понимание остаётся важным.