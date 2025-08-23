Мессенджер MAX
23 августа, 14:40

«Мы лишь придаток»: В Германии призвали всю Европу наладить отношения с Россией

Донаньи: Мир в Европе невозможен без участия России и учёта её интересов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Мирное сосуществование в Европе невозможно без России, поэтому необходимо наладить с ней конструктивное взаимодействие, утверждает немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи. Такое мнение он озвучил в интервью Die Welt.

«В Европе не будет мира без России. Никогда! И почему? Достаточно взглянуть на карту. Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом», — заявил он.

Донаньи подчеркнул, что хотя нет необходимости полностью разделять интересы Москвы, их понимание остаётся важным.

Ранее стало известно, что Брюссель готовится расширить санкционное давление на Москву, если президент РФ Владимир Путин отклонит предложение о трёхсторонней встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, призванной найти решение по Украине.

