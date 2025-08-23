Силы ПВО за три часа сбили 32 дрона ВСУ над семью российскими регионами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
В период с 14:00 до 17:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
Наибольшее число беспилотников, 10 единиц, было уничтожено в Калужской области. В Брянской области было сбито семь аппаратов, в Новгородской – пять, а в Ленинградской – четыре. Кроме того, три беспилотника перехвачены в Тверской области, два — в Смоленской и один — в Тульской.
Ранее Life.ru сообщал, что сегодня, 23 июля, из-за падения обломков дрона в Ростовской области в нескольких местах возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Никто из мирных жителей не пострадал.