Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 16:08

Один человек погиб, ещё семеро пострадали в жутком ДТП под Саратовом

Две легковушки столкнулись в Саратовской области, погиб один человек

Обложка © Telegram/ Юрий Юрин

Обложка © Telegram/ Юрий Юрин

В Гагаринском районе Саратовской области столкнулись два автомобиля Lada Vesta. В результате ДТП погиб один человек, семеро пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил глава управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своём телеграм-канале.

«В 14:13 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе на трассе Р-228 вблизи развилки на Базарный Карабулак произошло столкновение двух автомобилей Lada Vesta», — написал Юрин.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, а также сотрудники дорожно-патрульной службы.

Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и Газелью в Орловской области
Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и Газелью в Орловской области

Ранее в Нижегородской области один человек погиб в ДТП с грузовиком. Двое, в том числе ребёнок, получили травмы. В результате происшествия произошёл взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозил грузовик.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar