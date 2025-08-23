Один человек погиб, ещё семеро пострадали в жутком ДТП под Саратовом

В Гагаринском районе Саратовской области столкнулись два автомобиля Lada Vesta. В результате ДТП погиб один человек, семеро пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил глава управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своём телеграм-канале.

«В 14:13 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе на трассе Р-228 вблизи развилки на Базарный Карабулак произошло столкновение двух автомобилей Lada Vesta», — написал Юрин.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, а также сотрудники дорожно-патрульной службы.