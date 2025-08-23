В Грузии глава Службы госбезопасности ушёл в отставку

Руководство Службы госбезопасности Грузии претерпело изменения. Бывший руководитель ведомства Анри Оханашвили оставил свой пост. Об этом говорится на официальном сайте грузинской СГБ.

Глава правительства Ираклий Кобахидзе объявил, что вакантное место займёт Мамука Мдинарадзе, который является исполнительным секретарём партии «Грузинская мечта».

Сам Оханашвили в соцсетях пояснил, что его решение было принято после обсуждений с правящей командой. Он напомнил о своем вступлении в партию «Грузинская мечта» в 2016 году и восьмилетнем опыте парламентской деятельности, который предшествовал его назначению министром юстиции.

«Я продолжу свою работу в качестве советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности», — объявил Оханашвили.