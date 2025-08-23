Застрявшим в Пулково пассажирам вынесли раскладные стулья
В петербургском аэропорту Пулково продолжаются ограничения, длящиеся уже более четырёх часов. Для комфорта пассажиров администрация аэропорта начала приносить раскладные стулья. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пассажирам Пулково вынесли раскладные стулья. Фото © Telegram/ SHOT
Застрявшие пассажиры заняли все доступные сидения, причём некоторые не встают со своих мест из опасения, что их могут занять другие ожидающие. В Петербурге и Ленинградской области уже уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Life.ru показывал обстановку в переполненном людьми Пулково, где отменили более 100 рейсов. Несмотря на наличие мест в залах ожидания и возможность посидеть в кафе, не все пассажиры могут комфортно разместиться. Некоторым приходится сидеть на лестницах или стоять.
Обложка © Telegram/ SHOT