23 августа, 16:30

Застрявшим в Пулково пассажирам вынесли раскладные стулья

В петербургском аэропорту Пулково продолжаются ограничения, длящиеся уже более четырёх часов. Для комфорта пассажиров администрация аэропорта начала приносить раскладные стулья. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пассажирам Пулково вынесли раскладные стулья. Фото © Telegram/ SHOT

Застрявшие пассажиры заняли все доступные сидения, причём некоторые не встают со своих мест из опасения, что их могут занять другие ожидающие. В Петербурге и Ленинградской области уже уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ленобласть перешла на режим повышенной готовности из-за опасности БПЛА
Ранее Life.ru показывал обстановку в переполненном людьми Пулково, где отменили более 100 рейсов. Несмотря на наличие мест в залах ожидания и возможность посидеть в кафе, не все пассажиры могут комфортно разместиться. Некоторым приходится сидеть на лестницах или стоять.

Обложка © Telegram/ SHOT

