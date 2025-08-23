Застрявшим в Пулково пассажирам вынесли раскладные стулья

В петербургском аэропорту Пулково продолжаются ограничения, длящиеся уже более четырёх часов. Для комфорта пассажиров администрация аэропорта начала приносить раскладные стулья. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пассажирам Пулково вынесли раскладные стулья. Фото © Telegram/ SHOT

Застрявшие пассажиры заняли все доступные сидения, причём некоторые не встают со своих мест из опасения, что их могут занять другие ожидающие. В Петербурге и Ленинградской области уже уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.