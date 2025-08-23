Мессенджер MAX
Регион
23 августа, 16:25

Ленобласть перешла на режим повышенной готовности из-за опасности БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что все структурные подразделения региональной администрации переведены в состояние повышенной готовности. Он также призвал жителей воздержаться от посещения людных мест и держаться на безопасном расстоянии от промышленных объектов и предприятий.

«Дал поручение перейти на режим повышенной готовности по всем структурным подразделениям», — написал Дрозденко в телеграм-канале.

Ранее, 23 августа, губернатор Ленобласти отчитался о перехвате шести беспилотников. Четыре из них были ликвидированы в Тосненском районе, а два других — в Киришах и Гатчине. По словам Дрозденко, обошлось без разрушений и пострадавших.
Наталья Демьянова
