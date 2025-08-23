Мессенджер MAX
Турция может направить военных на Украину

Посол Джелялов: Турция готова рассмотреть отправку военных на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Украинский посол в Анкаре Нариман Джелялов утверждает, что Турция рассматривает возможность отправки своих войск на территорию военного конфликта. Этот шаг, по его словам, является частью гарантий безопасности для Киева.

Агентство «РБК-Украина» приводит слова Джелялова, который отметил, что Турция причисляет себя к десятке государств, потенциально готовых направить своих военнослужащих на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности киевским властям. Дипломат также сообщил о своих консультациях с министром национальной обороны республики Яшаром Гюлером относительно участия Анкары в комплексе этих гарантий.

«Я только вчера встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. <...> Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Чёрного моря», — сказал Джелялов.

Ранее Анкара заявила о готовности направить миротворческую миссию на территорию Незалежной. При этом представители турецкой стороны назвали ряд условий для появления их представителей в зоне боевого столкновения.

Ольга Сливченко
