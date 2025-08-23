Неделю не выходит на связь: В Мурманской области пропал 23-летний путешественник-одиночка из Воронежа
В Мурманской области пропал 23-летний путешественник Роман Фролов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sea_Inside_Soul
В Мурманской области пропал 23-летний путешественник Роман Фролов из Воронежа. Молодой человек не выходит на связь уже неделю, с 16 августа. Вчера его мать обратилась в правоохранительные органы и МЧС. Она выразила надежду на скорейшее обнаружение сына и помощь спасателей. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАрлет».
Пропавший в Мурманской области Роман Фролов. Фото VK/ Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Мурманской области
По информации от родственников, парень тщательно готовился к этому самостоятельному путешествию на протяжении полугода. Он собрал всё необходимое снаряжение, включая портативную солнечную батарею для зарядки телефона и дополнительный аккумулятор. Родные надеются, что причиной отсутствия связи могли стать технические проблемы.
На данный момент официальных комментариев от МЧС Мурманской области не поступало. Поисковый отряд «Лиза Алерт» продолжает работу по розыску Романа Фролова.
