Хинштейн поздравил 102-летнего ветерана с годовщиной Победы в Курской битве

С 82-й годовщиной Победы в Курской битве поздравили легендарного 102-летнего фронтовика Михаила Жакова. К нему лично пришли врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. За время войны ветеран совершил 193 боевых вылета, встретил Победу в Берлине и был награждён шестью боевыми орденами.

«Удивительная жизнь и такая богатая на события история длиной более века. Николай Овсиенко предложил написать о Михаиле Петровиче книгу, всецело разделяю эту идею. Несмотря на почтенный возраст, фронтовику небезразлично будущее и он отметил, что всегда готов прийти на помощь во имя мира», — написал Хинштейн в своём телерам-канале.

Михаил Жаков познакомился со своей будущей женой на фронте — она работала в наземном батальоне, обслуживавшем его лётную дивизию. В 1946 году пара зарегистрировала брак в Берлине, в зале советской военной администрации, где ранее был подписан договор о капитуляции.