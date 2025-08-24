Не только кариес: Гастроэнтеролог раскрыл, о каких скрытых болезнях кричит неприятный запах изо рта

Согласно статистике около четверти населения мира хотя бы раз сталкивались с неприятным запахом изо рта — явлением, известным как галитоз. Чаще всего это связано с активным размножением анаэробных бактерий в полости рта, однако причины могут быть и другими. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия в беседе с Life.ru назвал неочевидные болезни, вызывающие запах изо рта.

По словам специалиста, в подавляющем большинстве случаев — до 90% — источником неприятного запаха становятся проблемы в ротовой полости: кариес, воспаление дёсен (гингивит), пародонтоз, грибковые инфекции слизистой (кандидоз). Среди других факторов, провоцирующих галитоз: курение и злоупотребление алкоголем, частое употребление продуктов с резким запахом (лук, чеснок), болезни ЛОР-органов (тонзиллит, назофарингит), патологии органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — от инфекционного эзофагита до гастрита и даже цирроза печени.

«Профилактика галитоза начинается с правильной и регулярной гигиены: необходимо чистить зубы дважды в день, не забывая про язык и межзубные промежутки. После каждого приёма пищи полезно полоскать рот — это снижает риск размножения бактерий», — делится эксперт.

Также важно ограничить потребление сахара, поскольку он способствует развитию кариеса. Стоматолога следует посещать минимум дважды в год — не только для осмотра, но и для профессиональной гигиены полости рта. Немаловажную роль играет и питание. Врач рекомендует не пропускать завтрак, избегать фастфуда и включать в рацион больше овощей, зелени и клетчатки.

«Также отказ от вредных привычек — курения и алкоголя — значительно снижает вероятность возникновения неприятного запаха изо рта», — отмечает собеседник Life.ru.

Если вы исключили стоматологические заболевания, но галитоз сохраняется, стоит обратиться к терапевту, гастроэнтерологу или отоларингологу — это поможет выявить системные причины и подобрать грамотное лечение.