Врач назвала неожиданную причину запаха изо рта

Неприятный запах изо рта (галитоз) связывают с заболеваниями зубов или органов пищеварения. Однако нарушения в дыхании также играют роль, отметила пластический хирург, ЛОР-врач Иляна Гончарова.

Хирург пояснила, что искривление перегородки ведёт к ухудшению вентиляции носа. Это затрудняет очищение носовых пазух и создаёт условия для размножения бактерий. По статистике, искривление перегородки наблюдают более 80% людей. В лёгких случаях оно не вызывает дискомфорта, но серьёзные деформации способны ухудшить качество жизни и привести к галитозу.

«Если врач установил, что искривление носовой перегородки является причиной нарушения носового дыхания, хронических воспалений и, как следствие, неприятного запаха изо рта, лечением следует заняться незамедлительно», — приводит комментарий эксперта «Газетa.ru».

Гончарова пояснила, что основные причины появления неприятного запаха связаны с синуситом, сухостью слизистой и скоплением слизи в носоглотке. Часто требуется септопластика — операция по выравниванию перегородки. Она занимает от 30 до 90 минут, а результатом станет улучшение носового дыхания и исчезновение запаха.

Не всегда операция необходима, иногда достаточно медикаментозной терапии для снятия воспаления. Гончарова подытожила, что искривление перегородки может вызывать серьёзные нарушения в организме.