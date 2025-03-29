Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 12:12

Больные ноги и проблемы с коленями: Названы самые опасные виды обуви

Врач Кондрахин считает сланцы и туфли наиболее опасной обувью

«Красота — страшная сила», — гласит народная мудрость, а в случае с женскими туфлями на высоком каблуке поговорка приобретает прямое значение, ведь это самый опасный вид обуви, который приводит к неправильной нагрузке на ногу, постоянному напряжению и проблемам с венами. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, опасность для человека представляет обувь без задника, в том числе сланцы и шлёпанцы, которые не фиксируют ногу и при ходьбе, чем повышают риски падения. А слишком узкая обувь может спровоцировать возникновение «косточки» на большом пальце.

Остеопат назвал три вида обуви, которая может навредить здоровью
Остеопат назвал три вида обуви, которая может навредить здоровью

«Обувь типа кед с плоской подошвой и без супинатора — плохой вариант, особенно если человек болен плоскостопием: ноги будут болеть, начнутся проблемы с коленями», — отметил кандидат медицинских наук.

Врач призвал в беседе с «Москвой 24» отказаться от обуви, которая не обеспечивает отвод тепла и влаги. Если ноги постоянно потеют, необходимо менять обувь, иначе это может привести к грибковым инфекциям, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что удобная обувь должна подходить не только по длине, но и по объёму стопы.

Тест: Бывший стиляга отгадает все 8 фильмов СССР по кадру с обувью. А вы узнаете хотя бы половину?
Тест: Бывший стиляга отгадает все 8 фильмов СССР по кадру с обувью. А вы узнаете хотя бы половину?

Ранее врач назвал семь правил при выборе правильных кроссовок для бега. В частности, он призвал учитывать, как стопа касается поверхности при беге. Кроме того, россиянам объяснили, почему деформируется стопа и как избавиться от недуга.

Обложка ©

freepik/maniacvector

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar