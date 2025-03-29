Больные ноги и проблемы с коленями: Названы самые опасные виды обуви
Врач Кондрахин считает сланцы и туфли наиболее опасной обувью
«Красота — страшная сила», — гласит народная мудрость, а в случае с женскими туфлями на высоком каблуке поговорка приобретает прямое значение, ведь это самый опасный вид обуви, который приводит к неправильной нагрузке на ногу, постоянному напряжению и проблемам с венами. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин.
По его словам, опасность для человека представляет обувь без задника, в том числе сланцы и шлёпанцы, которые не фиксируют ногу и при ходьбе, чем повышают риски падения. А слишком узкая обувь может спровоцировать возникновение «косточки» на большом пальце.
«Обувь типа кед с плоской подошвой и без супинатора — плохой вариант, особенно если человек болен плоскостопием: ноги будут болеть, начнутся проблемы с коленями», — отметил кандидат медицинских наук.
Врач призвал в беседе с «Москвой 24» отказаться от обуви, которая не обеспечивает отвод тепла и влаги. Если ноги постоянно потеют, необходимо менять обувь, иначе это может привести к грибковым инфекциям, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что удобная обувь должна подходить не только по длине, но и по объёму стопы.
Ранее врач назвал семь правил при выборе правильных кроссовок для бега. В частности, он призвал учитывать, как стопа касается поверхности при беге. Кроме того, россиянам объяснили, почему деформируется стопа и как избавиться от недуга.
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