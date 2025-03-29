Больные ноги и проблемы с коленями: Названы самые опасные виды обуви

«Красота — страшная сила», — гласит народная мудрость, а в случае с женскими туфлями на высоком каблуке поговорка приобретает прямое значение, ведь это самый опасный вид обуви, который приводит к неправильной нагрузке на ногу, постоянному напряжению и проблемам с венами. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, опасность для человека представляет обувь без задника, в том числе сланцы и шлёпанцы, которые не фиксируют ногу и при ходьбе, чем повышают риски падения. А слишком узкая обувь может спровоцировать возникновение «косточки» на большом пальце.

«Обувь типа кед с плоской подошвой и без супинатора — плохой вариант, особенно если человек болен плоскостопием: ноги будут болеть, начнутся проблемы с коленями», — отметил кандидат медицинских наук.