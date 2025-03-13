Названы семь правил при выборе правильных кроссовок для бега

Правильные кроссовки для бега снижают риск травм при занятии спортом. Врач Кирилл Казаков, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Пироговского Университета, поделился семью правилами, которые помогут выбрать правильные кроссовки для бега.

Первое правило — учитывать пронацию, то есть, как стопа касается поверхности при беге.

«Неправильный выбор обуви может вызвать гиперпронацию. Это приводит к боли в стопах и голеностопах, особенно после физической активности. Если заметили раннее истирание кроссовок — пора к травматологу», — приводит комментарий врача «Газета.ru».

Второе правило — выбирать обувь с амортизацией. Она распределяет ударную нагрузку. Отсутствие амортизации увеличивает нагрузку на суставы, что может привести к серьёзным проблемам.

Третье правило касается протектора. Его выбор зависит от покрытия, по которому вы бежите. Неправильный протектор увеличивает риск падений. Четвёртое правило — наличие съёмных стелек. Они обеспечивают комфорт и могут «запоминать» анатомическую форму стопы.

Пятое правило — выбирайте кроссовки на шнурках для лучшей фиксации. Шестое — убедитесь, что обувь фиксирует голеностоп. И, наконец, выбирайте кроссовки по размеру. Примеряйте и сделайте несколько шагов, чтобы убедиться в удобстве.