В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на приём и впуск самолётов
В аэропорту Нижнего Новгорода вечером в субботу, 23 августа, ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале официального представителя Федерального агентства воздушного транспорта Артёма Кореняко.
«Аэропорт Нижний Новгород («Стригино»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.
Подчёркивается, что подобные меры принимаются для обеспечения безопасности полётов.
23 августа временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов также вводились в петербургском аэропорту Пулково. Причиной тому послужила угроза удара беспилотных летательных аппаратов. В результате отменили более 100 рейсов. Несмотря на наличие мест в залах ожидания и возможность посидеть в кафе, не все пассажиры смогли комфортно разместиться. Некоторым приходилось сидеть на лестницах или стоять.