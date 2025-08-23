С начала специальной военной операции в Румынию перебралось около 26 тысяч военнослужащих украинской армии, сообщили ТАСС в силовых структурах. По оценке источника, это эквивалентно численности армейского корпуса.

Отмечается, что именно из-за масштабного дезертирства военных Киев активизировал меры по укреплению западной границы. Статистика Государственной пограничной службы Украины свидетельствует, что с начала 2025 года на территорию Румынии выехали примерно 5 тыс. человек. При этом за попытки пересечь границу без разрешения задержано более 6 тыс. украинцев.