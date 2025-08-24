В аэропортах Шереметьево и Курумоч сняли ограничение на полёты

Временные ограничения были сняты в российских аэропортах Самары (Курумоч) и подмосковном Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. В то же время план «Ковёр» был введён в воздушной гавани Волгограда.

В период действия ограничений шесть самолётов по направлению Самары были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта реализовали все необходимые меры для поддержания безопасности на высшем уровне.

В аэропорту Шереметьево сообщили, что рейсы выполняются в штатном режиме, а скоплений пассажиров на территории аэропорта не наблюдается.