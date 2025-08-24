В аэропортах Шереметьево и Курумоч сняли ограничение на полёты
Обложка © Life.ru
Временные ограничения были сняты в российских аэропортах Самары (Курумоч) и подмосковном Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. В то же время план «Ковёр» был введён в воздушной гавани Волгограда.
В период действия ограничений шесть самолётов по направлению Самары были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта реализовали все необходимые меры для поддержания безопасности на высшем уровне.
В аэропорту Шереметьево сообщили, что рейсы выполняются в штатном режиме, а скоплений пассажиров на территории аэропорта не наблюдается.
Напомним, ранее расчёты ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников за 6,5 часа. Дроны сбили над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областями. БПЛА также перехватили над территориями Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Чёрного моря.