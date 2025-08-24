Глава МИД Джайшанкар предложил Западу отказаться от закупки нефти у Индии
Субраманьям Джайшанкар. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что западные страны могут отказаться от покупки нефти, если их что-то не устраивает. Заявление Джайшанкара прозвучало на конференции The Economic Times World Leaders Forum. Трансляцию осуществляло индийское информационное агентство «Asian News International».
«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — сказал министр.
Ранее в Индии напомнили, как Вашингтон просил их покупать российскую нефть. Джайшанкар прокомментировал заявление советника Белого дома Питера Наварро о том, что покупки индийской нефти у России финансируют конфликт на Украине. Он подчеркнул, что его страна не является крупнейшим импортёром российских энергоресурсов, в отличие от Китая или европейских государств. Министр также добавил, что Нью-Дели наращивает объёмы закупок нефти и у Соединённых Штатов.