Глава МИД Джайшанкар предложил Западу отказаться от закупки нефти у Индии

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что западные страны могут отказаться от покупки нефти, если их что-то не устраивает. Заявление Джайшанкара прозвучало на конференции The Economic Times World Leaders Forum. Трансляцию осуществляло индийское информационное агентство «Asian News International».

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — сказал министр.