23 августа, 22:07

США перебросили в Гренландию самолёт «Судного дня»

Newsweek: США направили стратегический самолёт E-6B на базу в Гренландии

Boeing E-6B. Обложка © Wikipedia / Arcturus

Военно-морские силы Соединённых Штатов направили в Гренландию Boeing E-6B — специализированный воздушный пункт управления, предназначенный для координации действий атомных подлодок. Самолёт прибыл на космическую базу Питуффик. Об этом сообщает Newsweek.

«Стратегические военно-морские силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнёрами даже на Крайнем Севере», — заявил представитель подводных сил США, командир Джейсон Фишер.

Поясняется, что дислокация E-6B, известного как самолёт «Судного дня», связана с плановыми манёврами и операциями, включающими подводный флот в Атлантическом и Тихом океанах.

Путин назвал способность подлодок РФ пропадать с радаров военным преимуществом
Ранее президент США Дональд Трамп занервничал после слов зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и заявил об отправке подлодок США в поход. Хозяин Белого дома направил две атомные субмарины в «соответствующие регионы». Республиканец подчеркнул, что заявления имеют значение и «нередко становятся причиной непреднамеренных последствий». Также он выразил надежду, что в этом случае обойдётся без обострений.

