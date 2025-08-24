В Ужгороде полицейского уволили за помощь инвалиду, пострадавшему от ТЦК

В Ужгороде Закарпатской области представители ТЦК издевались над инвалидом, который ранее проходил службу в Вооружённых силах Украины. Сотрудник полиции Иван Белецкий помог пострадавшему обнародовать издевательства работников военкомата над ним, однако лишился из-за этого работы. О случившемся передаёт украинское издание «Страна.ua».

«Полицейский из Ужгорода Иван Белецкий сообщил, что его уволили за помощь ветерану, которого 25 июня избили и оскорбили сотрудники ТЦК», — сказано в публикации.

Кроме того, пострадал и адвокат Белецкого — его задержали за нарушение правил воинского учёта, отменили отсрочку от службы и мобилизовали в ВСУ. В местном отделении ТЦК юрист получил перелом ребра.