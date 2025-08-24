В Москве утром 24 августа ожидается туман с видимостью 100-150 метров

Ночью и утром в воскресенье, 24 августа, в российской столице ожидается туман с видимостью 100-150 метров. Об этом предупреждает МЧС России.

«С сохранением до 09.00 мск 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — сказано в публикации, размещённой в Telegram-канале ведомства.

МЧС призывает автовладельцев быть бдительными при управлении транспортным средством, а также воздерживаться от резких манёвров: обгонов, перестроений, опережений.