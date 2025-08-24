Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 01:28

В Москве утром 24 августа ожидается туман с видимостью 100-150 метров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночью и утром в воскресенье, 24 августа, в российской столице ожидается туман с видимостью 100-150 метров. Об этом предупреждает МЧС России.

«С сохранением до 09.00 мск 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — сказано в публикации, размещённой в Telegram-канале ведомства.

МЧС призывает автовладельцев быть бдительными при управлении транспортным средством, а также воздерживаться от резких манёвров: обгонов, перестроений, опережений.

Синоптик рассказал, ждать ли москвичам бабьего лета в сентябре
Синоптик рассказал, ждать ли москвичам бабьего лета в сентябре

Ранее синоптик раскрыл, какая погода ожидает москвичей на закате лета. В Москве и Подмосковье грядут прохладные и дождливые выходные — 23 и 24 августа температура не превысит +21 градуса. В субботу ночью небо затянет облаками, местами прольётся небольшой или умеренный дождь.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • МЧС России
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar